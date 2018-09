Klaus Leistner ist Vizepräsident des Biathlon-Weltverbandes

Klaus Leistner ist am Freitag als Vizepräsident des Biathlon-Weltverbandes (IBU) bestätigt worden. Der Geschäftsführer des Österreichischen Skiverbandes setzte sich beim Kongress in Porec mit 29:22 Stimmen gegen den Finnen Kalle Lähdesmaki durch. Der Tiroler ist damit in den kommenden vier Jahren wie bisher für die IBU-Finanzen zuständig.

SN/ÖSV/ERICH SPIESS Leistner wird auch weiterhin für die Finanzen zuständig sein