Nach der Corona-bedingten Absage des Skisprung-Weltcups im japanischen Sapporo wird Klingenthal die Bewerbe am 6. und 7. Februar übernehmen, teilte der Ski-Weltverband FIS am Donnerstag mit. Geplant sind jeweils ein Einzel am Samstag und Sonntag.

Quelle: Apa/Dpa