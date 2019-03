Ryoyu Kobayashi hat am Sonntag beim Weltcup-Skifliegen in Planica am Weltrekord gekratzt. Der Japaner segelte auf 252 m und sorgte damit zwar für einen Schanzenrekord, die Weltbestmarke von Stefan Kraft von Vikersund verfehlte der Gesamt-Weltcupsieger aber um 1,5 m. Kraft ist auch bester Österreicher, allerdings nur auf Rang 14. Die weiteren vier ÖSV-Springer sind ab den Rängen 20 platziert.

SN/APA (Archiv/AFP)/JURE MAKOVEC Kobayashi segelte auf 252 Meter