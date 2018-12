Können Frauen eine Herren-Abfahrt bewältigen?

Ist das Risiko kalkulierbar? Was trauen sich Anna Veith und Co. selbst zu? Die entschärfte Saslong in Gröden entzweit die Meinungen im Skiweltcup.

Seit Lindsey Vonns unerfülltem Wunsch nach einem direkten Vergleich mit Männern war die Diskussion verstummt. Die Damenabfahrt heute, Dienstag (12.30 Uhr), in Gröden hat den Vergleich der Geschlechter wieder zum Thema gemacht. Die Damen über die Original-Strecke zu jagen, wäre verantwortungslos, so der Grundtenor im Skizirkus. Das Gefallen mit der "Saslong light", wie sie sich nun präsentiert, hält sich dennoch bei vielen Abfahrerinnen in Grenzen.