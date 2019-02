Das für Sonntag angesetzte zusätzliche Abfahrtstraining der alpinen Ski-Herren für die WM-Kombination am Montag (11.00/14.30 Uhr) ist abgesagt worden. Das gab der Ski-Weltverband am Samstagnachmittag bekannt. Für Österreich treten in der Kombi Romed Baumann, Daniel Danklmaier, Marco Schwarz und der zweifache Aare-Medaillengewinner Vincent Kriechmayr an.

Quelle: APA