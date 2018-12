Kombination: David Pommer hört mit 25 Jahren auf

Der Nordische Kombinierer David Pommer beendet mit 25 Jahren seine Karriere. Der Tiroler hatte 2013 in Seefeld sein Weltcupdebüt gegeben, dort schaffte er vier Jahre später mit Rang vier auch sein bestes Einzelergebnis. Nach Knieproblemen in der Vorsaison und Rückenbeschwerden zieht er nun vor der Heim-WM im Februar in Seefeld, für die er als Testimonial gedient hatte, einen Schlussstrich.

SN/APA/BARBARA GINDL Pommer gibt aufgrund gesundheitlicher Probleme schweren Herzens auf