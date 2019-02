Kombination hatte böse Folgen

Marco Schwarz erleidet einen Kreuzbandriss, Hannes Reichelt ein Schleudertrauma. Tagessieg und Kugel an Alexis Pinturault.

Die letzte alpine Kombination des Weltcupwinters in Bansko hätten sich die Beteiligten ganz anders vorgestellt - und für zwei Fahrer hatte sie auch unangenehme Folgen: Für Marco Schwarz ist nach dem Riss von Kreuzband und Innenmeniskus die Saison zu Ende, Hannes Reichelt erlitt bei einem Sturz im Super-G-Teil ein Schleudertrauma und trat noch am Freitag die Heimreise an.

Die Verletzungen drängten die Ergebnisse deutlich in den Hintergrund. Alexis Pinturault holte nach einem überraschend starken Super G den Tagessieg vor Marcel Hirscher, der zum ersten Mal seit fast drei Jahren wieder eine Kombi im Weltcup bestritten hat. Damit ging auch die Disziplinenwertung an den Franzosen. Pinturault erhält die kleine Kristallkugel für den Kombi-Wertungs-Sieger allerdings nach nur zwei Bewerben, auch weil eben Schwarz verletzt ausgeschieden ist. "Es ist schade, dass wir hier stehen und wieder über Verletzungen reden müssen", meinte Pinturault.

In der Kombination galt der 23-jährige Schwarz nach dem Triumph in Wengen als Kugelanwärter, der letzte Sprung vor dem Ziel in Bansko wurde ihm jetzt aber zum Verhängnis. Schwarz drückte es nach starker Fahrt (Platz elf) bei der Landung extrem nach hinten, sofort spürte er Schmerzen im linken Knie. Bei einer Untersuchung in der Privatklinik Hochrum wurden ein Riss des vorderen Kreuzbandes und ein Riss des Innenmeniskus festgestellt.

Wie Schwarz hatten auch einige andere Athleten Probleme bei dem hoch gebauten Sprung, so auch der französische Kombi-Weltmeister Alexis Pinturault. "Der Sprung ist ein brutaler Klatscher, drei Meter hoch gebaut, da knallt es dich richtig runter, das ist ein bisserl ungut", erklärte der Kärntner Matthias Mayer, der wegen eines Torfehlers disqualifiziert wurde.

Speedspezialist Reichelt fädelte im oberen Streckenabschnitt bei einem Tor ein, stürzte vornüber und krachte ins Netz. Reichelt fuhr selbstständig ins Ziel ab und berichtete über Schmerzen im linken Unterschenkel. Schließlich wurden bei ihm ein Schleudertrauma, eine leichten Gehirnerschütterung und eine Knieprellung festgestellt. Die Verletzungen am Ende einer langen Saison werden die Diskussionen über den vollen Terminkalender noch einmal anheizen. Auch Hirscher war nachdenklich. "Am einfachsten wäre es zu sagen: Ihr müsst ja nicht fahren. Aber jeder, der um eine Kristallkugel kämpft oder in der Gesamtwertung etwas erreichen will, der muss eben antreten."

Da Hirscher mit 80 Punkten und 460 Zählern Vorsprung auf Pinturault mehr aus der Kombination mitnahm als erwartet, wird er den Super G am Samstag auslassen. "Wenn der so gesetzt ist wie in der Kombination, dann hat das wohl wenig Sinn", meinte Hirscher, der sich mehr Tore und Richtungsänderungen gewünscht hätte. Dass er im kommenden Jahr vermehrt in der Kombination antreten werde, bezweifelt er: "Denn es ist schon ein brutaler Aufwand, den man betreiben muss, um vorn dabei zu sein." Am Sonntag endet das Weltcup-Wochenende im bulgarischen Bansko mit dem Riesentorlauf. Da könnte Hirscher vorzeitig auch diese Kugel gewinnen, denn er hält bei drei noch ausstehenden Riesentorläufen bei 238 Punkten Vorsprung auf Henrik Kristoffersen.

Das kleine Riesentorlauf-Kristall wäre seine insgesamt 19. Kristallkugel. Der achte Gesamtweltcup in Folge wäre dann die 20. Kugel - damit würde er mit der Rekordhalterin Lindsey Vonn gleichziehen.

