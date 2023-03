Kombinierer Lamparter bei Riiber-Sieg in Oslo Dritter

Der Vierfach-Weltmeister von Planica, Jarl Magnus Riiber, hat auch zum Auftakt des Weltcup-Doppels der Nordischen Kombinierer in Oslo die Konkurrenz düpiert. Der Norweger gewann am Holmenkollen mit fast zwei Minuten Vorsprung. Rang drei hinter dem Deutschen Julian Schmid holte der Tiroler Johannes Lamparter, der im Gesamtweltcup seine Führung drei Rennen vor Schluss ausbaute. Stefan Rettenegger als Vierter und Franz-Josef Rehrl als Achter sorgten für ein starkes ÖSV-Ergebnis.

Lamparter lief im 10 km Langlauf von Platz fünf auf drei vor, während Rehrl, der während der WM erkrankt war, sechs Plätze verlor. "Es war richtig cool hier am Holmenkollen, auch wenn ich die guten Trainingssprünge jetzt im Wettkampf nicht ganz abrufen konnte. Aber nichtsdestotrotz war das echt ein ambitioniertes Rennen", freute sich der Tages-Dritte.

Da Lamparters schärfster Rivale im Gesamtweltcup, der Norweger Jens Luraas Oftebro, Fünfter wurde, baute der 21-jährige Tiroler seinen Vorsprung im Kampf um die große Kristallkugel auf 136 Punkte aus. "Das macht mich sehr zuversichtlich", meinte der ÖSV-Athlet. Schmid rückte als Gesamt-Dritter wieder etwas näher heran und hat nun 166 Punkte Rückstand.

Riiber schuf die Grundlage für seinen 54. Weltcupsieg einmal mehr auf der Schanze. Trotz deutlicher Lukenverkürzung landete der 25-Jährige bei 134,5 m, es war mit Abstand der weiteste Satz. In der Loipe ließ der Norweger vor den Augen seines Königs Harald V. nichts anbrennen und holte sich im Ziel royale Glückwünsche und seine bereits fünfte "King's Trophy" ab. "Ich habe versucht, den Moment zu genießen. So viele Fans und Menschen, die ich kenne. Es war großartig", meinte Riiber, der in seiner Heimatstadt rückwärts ins Ziel fuhr. Im Gesamtweltcup hat er aufgrund seiner langen Pause vor der WM keine Chance auf einen Top-3-Platz.

Hinter dem ÖSV-Trio Lamparter, Rettenegger und Rehrl gab es auch für Martin Fritz (16.), Lukas Greiderer (17.), Thomas Rettenegger (20.) und Manuel Einkemmer (25.) noch Weltcup-Punkte. Am Sonntag findet in Oslo ein weiterer Einzel-Bewerb statt (9.00 Uhr Springen/13.45 Uhr 10 km Langlauf/live ORF 1).