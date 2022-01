Kombinierer Lamparter in Klingenthal nach Springen Dritter

Doppel-Weltmeister Johannes Lamparter geht am Samstag beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Klingenthal als Dritter in die Loipe. Er weist neun Sekunden Rückstand auf den estnischen Sprung-Sieger Kristjan Ilves auf, dazwischen liegt der Japaner Ryota Yamamoto. Mario Seidl (+21 Sek.) und Franz-Josef Rehrl (+37 Sek.) sind vor dem Langlauf (ab 13.45 Uhr) Fünfter bzw. Achter.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Lamparter vor Klingenthal-Langlauf in guter Position/Archiv

Der Bewerb findet ohne Weltcup-Dominator Jarl Magnus Riiber sowie einige weitere Norweger statt. Lamparter hatte vor dem Wochenende in Klingenthal 100 Punkte Rückstand auf Riiber.