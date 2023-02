Kombinierer Lamparter in Schonach Weltcup-Zweiter

Der Tiroler Johannes Lamparter hat seine Weltcupführung in der nordischen Kombination am Samstag mit Rang zwei im ersten zweier Schonach-Bewerbe bei 101 Punkten Vorsprung gehalten. Der Vierte des Springens landete nach dem 10-km-Langlauf 8,1 Sek. hinter dem Norweger Jens Luraas Oftebro, dem Schnellsten der Saison in der Loipe. Sonst kam kein Österreicher in die Top Ten. Oftebro überholte im Gesamtweltcup als nun Zweiter den diesmal fünftplatzierten Deutschen Julian Schmid.

SN/APA/dpa/Philipp von Ditfurth Johannes Lamparter legte im Springen die Basis für Rang zwei

"Ich bin mit dem zweiten Platz heute sehr zufrieden, meine Sprünge sind im Moment wirklich stabil und auf hohem Niveau", sagte Lamparter. "Ich habe das ganze Rennen über vorne weg gearbeitet. Ich wusste, dass Jens speziell auf den letzten Metern einer der schnellsten Läufer ist. Gratulation an ihn zum Sieg, wirklich verdient. Ich werde morgen nochmal alles geben, auch für den Sieg der German Trophy." Diese umfasst die Bewerbe auf deutschem Boden - Klingenthal, Oberstdorf und eben Schonach. Der Tiroler Lukas Greiderer wurde in erneuter Abwesenheit des Norwegers Jarl Magnus Riiber nach Sprung-Rang zehn im Zielsprint mehrerer Athleten Zwölfter (+48,8), der Steirer Martin Fritz 14. (+52,0) und der Salzburger Sprung-Sechste Mario Seidl 15. (+1:07,6). Lamparter war mit 14 Sekunden Rückstand in die Loipe gegangen, hat recht rasch die Führung übernommen und Tempo gemacht. Erst auf Kilometer acht ging auch Oftebro an die Spitze, im Zielsprint war der Norsker dann nicht zu biegen. Lamparter hat zehn der vergangenen elf Weltcup-Bewerbe in den Top Zwei beendet. Bei den Frauen hatte davor die Norwegerin Gyda Westvold Hansen ihren Siegeszug fortgesetzt und damit den Gesamtweltcup gewonnen. Die 20-Jährige gewann den ersten zweier Bewerbe im Schwarzwald nach klarem Sprung-Sieg am Ende des 5-km-Langlaufs mit 1:02,3 Min. Vorsprung auf die Deutsche Jenny Nowak. 1:07,5 Min. zurück wurde die Japanerin Yuna Kasai Dritter. Die Steirerin Lisa Hirner belegte als beste Österreicherin 1:22,1 Min. zurück Platz sechs. Die Junioren-WM-Dritte verbesserte sich damit im Vergleich zum Springen um eine Position, es war dennoch ihr zweitschlechtestes Saisonergebnis. "Ich habe mir noch ein bisschen schwergetan mit dem Jetlag", erklärte die erst diese Woche von den Junioren-Weltmeisterschaften in Whistler aus Kanada zurückgekehrte ÖSV-Athletin. Die Tirolerin Annalena Slamik wurde Zwölfte (+2:37,2), die Salzburgerin Claudia Purker 17. (+2:59,9). Die Sonntag-Konkurrenzen beginnen für die Männer um 9.30 und für die Frauen um 10.30 Uhr.