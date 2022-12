Kombiniererin Hirner nach Ramsau-Springen auf Platz vier

Lisa Hirner hat sich beim Jahresabschluss der Nordischen Kombiniererinnen in Ramsau in eine gute Ausgangsposition gebracht. Die Steirerin belegte am Samstagmorgen nach dem Springen beim Heim-Weltcup mit einem Satz auf 93,0 m den vierten Platz und greift im entscheidenden 5-km-Langlauf (13.35 Uhr/live ORF 1) nach Rang zwei tags zuvor erneut nach einem Stockerlplatz. Der Rückstand der 19-Jährigen auf Sprung-Siegerin Gyda Westvold Hansen aus Norwegen beträgt 46 Sekunden.

SN/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL Lisa Hirner will wieder aufs Stockerl

Die von einer Verkühlung geschwächte Hinter muss allerdings eine kleine Aufholjagd starten, Annika Sieff (Italien) und Nathalie Armbruster (Deutschland) haben einen Vorsprung von 16 bzw. 13 Sekunden. Die starke Langläuferin Ida Marie Hagen hat als Elfte weitere 58 Sekunden Rückstand. Annalena Slamik verbesserte sich im Vergleich zum Freitag mit 84,5 m und startet als Zwölfte 1:56 Minuten nach Westvold Hansen in die Loipe.