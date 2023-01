Konter von Kubacki: Tournee verspricht ein spannendes Finale

Obwohl der Norweger Halvor Egner Granerud die ersten beiden Bewerbe der Vierschanzentournee souverän gewonnen hat, scheint vor dem Bergiselspringen in Innsbruck alles offen zu sein.

Eine alte Springerweisheit besagt: Wer es über den Bergisel schafft, gewinnt auch die Vierschanzentournee. Im vergangenen Jahrzehnt durfte mit einer Ausnahme jeweils jener Adler, der nach der dritten Tourneestation in Innsbruck in der Gesamtwertung vorn lag, in Bischofshofen den goldenen Adler in den Nachthimmel stemmen. Die einzige Ausnahme heißt Kamil Stoch, der beim Dreikönigsspringen 2017 den führenden Norweger Daniel-André Tande noch abfangen konnte.

Auch 2023 liegt wieder ein Norweger an der Spitze der Tourneewertung. Halvor Egner Granerud hat ...