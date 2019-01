Stefan Kraft hat am Sonntag die seit seinem Erfolg am 26. März 2017 in Planica andauernde Sieglos-Serie der ÖSV-Skispringer im Weltcup beendet. Der 25-jährige Weltmeister feierte in Zakopane seinen 13. Weltcupsieg, er distanzierte den Norweger Robert Johansson um 2,6 und den Japaner Yukiya Sato um 5,0 Punkte. Daniel Huber landete als zweitbester Österreicher an der sechsten Stelle.

SN/APA (AFP)/JANEK SKARZYNSKI Kraft mit geballter Faust