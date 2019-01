Kraft beendete sieglose ÖSV-Serie mit seinem 13. Weltcupsieg

Rechtzeitig vor der Heim-WM ist Stefan Kraft am Sonntag auf die oberste Stufe des Podests zurückgekehrt. Der 25-jährige Skisprung-Weltmeister feierte in Zakopane seinen 13. Weltcupsieg und beendete damit nach 35 Bewerben auch die lange Serie ohne ÖSV-Erfolg im Weltcup. Kraft hatte als zuvor letzter Österreicher am 26. März 2017 in Planica gewonnen.

SN/APA (AFP)/JANEK SKARZYNSKI Kraft mit geballter Faust