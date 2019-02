Kraft bringt sich für Heim-WM in Stellung

Mit drei Topplatzierungen beim Skifliegen in Oberstdorf bastelt Stefan Kraft weiter am Selbstverständnis für den perfekten Sprung.

Diese Serie von ÖSV-Star Stefan Kraft ist durchaus beeindruckend: Seit der Bruchlandung beim Tourneespringen in Garmisch-Partenkirchen, als ihm ein 49. Platz jede Chance auf den Gesamtsieg raubte, glänzt der Salzburger mit einer ähnlichen Konstanz wie in seinem Rekordwinter vor zwei Jahren. Innerhalb eines Monats landete Kraft acht Mal auf dem Weltcuppodest, feierte drei Siege - und brachte sich so für die nordische Heim-WM in Stellung. In Seefeld ist Kraft sowohl im Großschanzen- als auch im Normalschanzenbewerb Titelverteidiger.