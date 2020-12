Kraft buchte das WM-Ticket Last Minute

Die ÖSV-Adler sind vor den Skiflug-Weltmeisterschaften in Planica in heftige Turbulenzen geraten.

Vor wenigen Tagen lag Stefan Kraft noch daheim im Bett, versuchte mit Tee und Inhalation die Symptome seiner Coronaerkrankung einzudämmen. Eine Teilnahme an der Skiflug-WM schien utopisch. Doch der ÖSV-Star hat den Wettlauf mit der Zeit gewonnen und wird ab Donnerstag in Planica mit Flügen an die 240 Meter versuchen, die physikalischen Gesetze außer Kraft zu setzen. Allein das verdient schon vor dem ersten Sprung die Goldmedaille.

Nach einem negativen Coronatest und einem Krafttraining am Dienstag sowie einer ...