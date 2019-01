Kraft gewann Sapporo-Quali vor Stoch und Kobayashi

Doppelweltmeister Stefan Kraft springt weiter in Hochform. Der Zakopane-Sieger gewann am Freitag in Sapporo die Qualifikation für den ersten Großschanzenbewerb. Der Salzburger siegte nach einem Satz auf 125,5 m mit 130,9 Punkten knapp vor dem polnischen Olympiasieger Kamil Stoch (129,6 Punkte/126 m). Dritter wurde Weltcupspitzenreiter Ryoyu Kobayashi aus Japan (128,2/128,5).

Zweitbester ÖSV-Mann war einmal mehr Daniel Huber an der zwölften Stelle. Auch Markus Schiffner (14.), Clemens Leitner (19.), Clemens Aigner (20.), Jan Hörl (31.) und Manuel Fettner (33.) qualifizierten sich für den Samstag-Bewerb (8.00 Uhr/MEZ). Anzeige Quelle: APA