Kraft gewann Skifliegen am Kulm

Stefan Kraft hat am Sonntag im Skifliegen am Kulm bei Bad Mitterndorf/Tauplitz den ersehnten Heimsieg im Weltcup gefeiert. Der 26-Jährige gewann den in nur einem Durchgang entschiedenen Bewerb 0,7 Punkte vor dem Japaner Ryoyu Kobayashi und 2,5 vor dem Slowenen Timi Zajc. Mit seinem dritten Saisonerfolg baute der Vortages-Dritte Kraft seine Gesamtführung neuerlich aus.

SN/APA (EXPA/JFK)/EXPA/JFK Stefan Kraft weiter in Topform