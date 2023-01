Kraft gewinnt erneut Skiflug-Qualifikation am Kulm

Stefan Kraft hat erneut die Qualifikation beim Skiflug-Weltcup am Kulm gewonnen. Wie schon am Freitag für den ersten Bewerb flog der Weltrekordhalter am Sonntag im steirischen Bad Mitterndorf mit einer Weite von 225,5 m an die Spitze. Alle sieben ÖSV-Adler qualifizierten sich problemlos für das Finale der Top 40 um 14.15 Uhr (live ORF 1). Samstag-Sieger Halvor Egner Granerud aus Norwegen wurde Vierter (-9,8 Punkte), hinter Timi Zajc (SLO/-0,3) und Piotr Zyla (POL/-7,3).

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Kraft wieder an der Spitze

Jan Hörl, am Samstag beim ersten Skiflug-Weltcup der Saison starker Fünfter, wurde 33., Manuel Fettner (18.), Philipp Aschenwald (20.), Ulrich Wohlgenannt (24.), Maximilian Steiner (30.) und Clemens Leitner (35.) landeten im Mittelfeld. Das erkrankte Weltcup-Trio Michael Hayböck, Daniel Tschofenig und Clemens Aigner fehlte auch am Sonntag.