Kraft in Bischofshofen-Quali Vierter, Kobayashi Dritter

Stefan Kraft hat am Sonntag in der Qualifikation vor dem Finalbewerb der Vierschanzentournee in Bischofshofen den vierten Platz belegt. Der Lokalmatador flog aus Luke neun auf 135 m. Sieger war der Tournee-Zweite Markus Eisenbichler (GER/143 m), der überlegene Tournee-Spitzenreiter Ryoyu Kobayashi (JPN/131,5) folgte hinter Robert Johansson (NOR/143) an dritter Stelle.

SN/APA (AFP)/CHRISTOF STACHE Markus Eisenbichler gewann die Quali