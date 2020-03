Kraft in Lillehammer 17., aber Gesamtführung ausgebaut

Stefan Kraft hat in Lillehammer nicht an seine zuvor errungenen Podestplätze anzuschließen vermocht. Der Salzburger kam im Olympiaort von 1994 über die Ränge acht (Montag) und 17 am Dienstag nicht hinaus, die Chance auf seinen zweiten Weltcup-Gesamtsieg nach 2016/17 hat sich aber vergrößert. Zwei Bewerbe vor Saisonende hat Kraft 140 Punkte Vorsprung auf den Deutschen Karl Geiger.

SN/APA (AFP/Archiv)/MARKKU ULANDER Stefan Kraft baute Gesamtführung auf 140 Punkte aus