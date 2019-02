Kraft in Oberstdorf nach erstem Durchgang Dritter

Der zuletzt dreimal in Serie siegreiche Stefan Kraft liegt beim Weltcup-Skifliegen in Oberstdorf auf dem dritten Zwischenrang. Dem Weltrekordhalter fehlen nach einem 222,5-m-Satz 15 Punkte auf den klar führenden Olympiasieger Kamil Stoch (233 m). Zweiter war dessen polnischer Landsmann Piotr Zyla (236). Als zweitbester ÖSV-Mann lag Daniel Huber (221) an der neunten Stelle.

SN/APA (dpa)/Karl-Josef Hildenbrand Kraft in "Schlagdistanz"