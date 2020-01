Kraft in Predazzo neuerlich nur von Geiger geschlagen

Das Foto vom Siegespodest in Predazzo ist am Sonntag mit jenem vom Samstag identisch gewesen. Neuerlich gewann der nunmehrige Gesamt-Weltcupleader Karl Geiger vor dem Salzburger Stefan Kraft und dem Polen Dawid Kubacki. Kraft fehlten nach Sätzen auf 103,5 und 101 m letztlich 4,7 Zähler auf den Deutschen, Kraft jagt also weiter seinen insgesamt 18. Weltcupsieg bzw. seinen zweiten Saisonerfolg.

SN/APA (AFP)/CHRISTOF STACHE Kraft führte nach dem ersten Durchgang