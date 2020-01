Kraft in Skisprung-Qualifikation in Sapporo Zweiter

Stefan Kraft hat am Freitag in der Qualifikation für den Skisprung-Weltcupbewerb in Sapporo mit Rang zwei aufgezeigt. Mit 132,5 Metern markierte der Salzburger Tagesbestweite, lag nur 0,4 Punkte hinter Lokalmatador Ryoyu Kobayashi (132). Rang drei ging mit 124,5 Metern an den deutschen Weltcupführenden Karl Geiger.

