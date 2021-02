Kraft in Skisprung-Qualifikation in Zakopane Dritter

Stefan Kraft hat am Freitag in der Qualifikation für den Skisprung-Weltcupbewerb in Zakopane ein kräftiges Lebenszeichen gegeben. Der zweifache Zakopane-Sieger (2016 und 2019) landete nach einem 130,5-m-Flug an der dritten Stelle. Der Norweger Robert Johansson (137 m) war 6,4 Punkte vor seinem Landsmann, dem zehnfachen Saisonsieger Halvor Egner Granerud (133 m), Tages-Bester, Kraft lag 7,0 Punkte zurück. Der Schweizer Simon Ammann (131 m) überraschte mit Rang vier.

Alle sieben Österreicher sind in der ersten Konkurrenz (Ersatz für Peking) am Samstag (16.00 Uhr/live ORF 1) dabei. Philipp Aschenwald (125 m) klassierte sich bei wechselndem Wind an der 20. Stelle, knapp vor Jan Hörl (21./126 m) und Daniel Huber (24./120). Ulrich Wohlgenannt, zuletzt vierfacher Sieger im Kontinentalcup, qualifizierte sich als 34. (120,5 m) und noch vor Thomas Lackner (37./120) und Michael Hayböck (42./116,5). Quelle: APA