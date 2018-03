Kraft in Trondheim-Quali hinter Stoch und Stjernen 3.

Stefan Kraft hat in der zur Raw-Air-Serie zählenden Qualifikation für den Skisprung-Weltcupbewerb von Trondheim Rang drei belegt. Besser waren am Mittwoch nur Saisondominator Kamil Stoch aus Polen und der Norweger Andreas Stjernen. Weit hinter Kraft enttäuschte der Rest des ÖSV-Teams außerhalb der Top 25 schwer. Weltcuprekordsieger Gregor Schlierenzauer muss am Donnerstag als 53. sogar zuschauen.

Philipp Aschenwald (27.) und Daniel Huber (33.) schafften die Qualifikation locker, Clemens Aigner (46.) und Michael Hayböck (49.) hingegen nur knapp. In der Raw-Air-Wertung baute Stoch seinen Vorsprung vor dem in der Quali viertplatzierten Norweger Robert Johansson auf bereits über 70 Punkte aus. Titelverteidiger Kraft fehlen an der fünften Stelle schon über 100 Zähler auf den Olympiasieger. (APA)