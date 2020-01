Kraft in Val di Fiemme nach erstem Durchgang Zweiter

Stefan Kraft liegt beim Weltcup-Normalschanzenspringen in Val di Fiemme nach dem ersten Durchgang an der zweiten Stelle. Dem Salzburger fehlen nach einem Satz auf 102 Meter 5,3 Punkte auf den führenden Deutschen Karl Geiger (104,5 m). Dritter ist der Pole Kamil Stoch (101). Vierschanzen-Tournee-Sieger Dawid Kubacki (98,5) liegt nur an der achten Zwischenposition.

SN/GEPA pictures Stefan Kraft beim Weltcupspringen in Val di Fiemme.