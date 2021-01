Kraft ist "ausgequetscht wie eine Rosine"

Wie sich der Skisprung-Gesamtweltcupsieger für die nordische WM rückenfit macht.

Zugegeben, wir haben es nie probiert, eine Rosine auszuquetschen, aber es dürfte durchaus befremdlich sein. Etwa so, wie sich Stefan Kraft momentan zu fühlen scheint. Nach einer Coronainfektion im Dezember und immer wieder auftretenden Schmerzen im Rücken- und Leistenbereich sowie der strapaziösen Vierschanzentournee fühle er sich "ausgequetscht wie eine Rosine", ließ Kraft diese Woche via ÖSV-Aussendung wissen.

Der Gesamtweltcupsieger verzichtet daher auf das Weltcupwochenende in Zakopane und kuriert stattdessen in heimischen Gefilden seinen geschundenen Körper aus. Am vergangenen ...