Kraft liegt nach erstem Sprung in Titisee auf Platz sieben

Stefan Kraft liegt nach dem ersten Durchgang des Weltcup-Skispringens am Samstag in Titisee-Neustadt als bester Österreicher auf dem siebenten Platz. Sehr stark präsentierten sich bisher die Polen: Dawid Kubacki führt das Feld vor Landsmann und Tourneesieger Kamil Stoch sowie dem Norweger Halvor Egner Granerud an. Dahinter liegen zwei weitere Polen in den Top 5.

SN/GEPA pictures/ Jasmin Walter Stefan Kraft

Von den Österreichern haben sich auch Daniel Huber (13.), Michael Hayböck (17.), Philipp Aschenwald (19.) und Thomas Lackner (22.) für das Finale qualifiziert. Ohne Weltcup-Punkte blieben Markus Schiffner (45.) und Maximilian Steiner (49.). Quelle: APA