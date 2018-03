Kraft nach 2. Platz mit Selbstvertrauen zum Skifliegen

Stefan Kraft nähert sich am Saisonende seiner Topform an. Mit dem zweiten Rang am Donnerstagabend in Trondheim stellte der Salzburger als Vorjahressieger sein bisher bestes Saisonresultat von Oslo ein und reist mit viel Selbstvertrauen zum Skifliegen nach Vikersund. Dort hatte er 2016 mit 253,5 Metern den Weltrekord verbessert. Kamil Stoch feierte mit 17 Punkten Vorsprung seinen 7. Saisonsieg.

SN/APA (AFP)/NED ALLEY Stoch feierte seinen 7. Saisonsieg