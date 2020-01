Kraft nach erstem Durchgang in Titisee Fünfter

Stefan Kraft liegt am Samstag im ersten von zwei Weltcup-Einzelkonkurrenzen in Titisee-Neustadt nach dem ersten Sprung auf dem fünften Zwischenrang. Der Salzburger landete bei 135,5 Metern. In Führung liegt der Pole Dawid Kubacki, Kraft hat 5,5 Zähler Rückstand. Gesamtleader Karl Geiger (GER) ist vorerst nur Zwölfter.

Mit Daniel Huber (16.), Jan Hörl (19.), Gregor Schlierenzauer (20.), Philipp Aschenwald (22.) und gerade noch Michael Hayböck (30.) sind auch die fünf weiteren Österreicher, allerdings schon abgeschlagen, im zweiten Durchgang mit von der Partie. Quelle: APA