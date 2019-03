Kraft übernahm in Raw-Air-Serie die Führung

Der Salzburger Stefan Kraft hat am Mittwoch in der Raw-Air-Serie der Skispringer nach sechs von zehn Bewerben die Führung übernommen. Der dreifache WM-Medaillengewinner von Seefeld entschied die Qualifikation für den Weltcup-Bewerb in Trondheim mit einem Sprung auf 135,5 m mit einem Vorsprung von 11,4 Punkten für sich und liegt in der Raw Air nun vor Robert Johansson voran.

SN/APA (AFP)/TERJE BENDIKSBY Kraft aktuell in Topform