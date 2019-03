Stefan Kraft hat am Sonntag im ersten Durchgang des Weltcup-Skifliegens in Vikersund mit einem 236,5-m-Flug den vierten Platz belegt. Vor dem letzten Durchgang der Raw-Air-Serie führt der Salzburger Gesamtsieger von 2017 noch mit 6,7 Punkten Vorsprung auf Ryoyu Kobayashi. Der Japaner ist mit 237 m hinter dem Slowenen Domen Prevc (241) Zweiter. Daniel Huber (214,5) rangiert an der 14. Stelle.

Quelle: APA