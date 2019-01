Kraft zur Halbzeit in Innsbruck Zweiter hinter Kobayashi

Stefan Kraft rangiert nach dem ersten Durchgang des dritten Bewerbs der Vierschanzentournee in Innsbruck mit einem 129,5-m-Flug an der zweiten Stelle. Besser als der Weltmeister war nur "Überflieger" Ryoyu Kobayashi, der bei der Bestweite von 136,5 m landete und mit 10,2 Punkten Vorsprung führt. Sein Rivale in der Gesamtwertung, der Deutsche Markus Eisenbichler, büßte als 14. fast 23 Punkte ein.

