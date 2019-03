Kraft Zweiter in Skiflug-Qualifikation in Vikersund

Stefan Kraft hat am Freitag auch auf seiner Rekordschanze seine Topform ausgespielt. Der 25-Jährige klassierte sich in der Qualifikation für den Skiflug-Weltcup-Bewerb in Vikersund am Sonntag mit 230 m an der zweiten Stelle und behielt die Führung in der Raw-Air-Serie. Übertroffen wurde er nur Ryoyu Kobayashi. Der Japaner landete bei 232 m und rückte Kraft in der Serie bis auf 6,6 Punkte nahe.

SN/APA (AFP)/TERJE BENDIKSBY Stefan Kraft weiter in guter Form