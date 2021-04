Krafts Flugshow wird vergoldet

Der Pongauer ist Sportler des Jahres. Für den Skisprung-Weltmeister ist es der dritte SN-Leonidas in Gold.

Während der nordischen WM in Oberstdorf Anfang März sagte Stefan Kraft traurig aus dem Nichts einen Satz, den sein Coach Patrick Murnig später weitergab: "Eigentlich schade, dass es dieses Jahr bei der SN-Sportlerwahl wieder keine Leonidas-Gala gibt", meinte Kraft. Der 27-Jährige hatte wohl eine Vorahnung - denn wenig später wurde er Skisprung-Weltmeister auf der Großschanze und legte damit die Basis für den Sieg bei der Sportlerwahl 2021. Nur dieses Mal wieder ohne glanzvolle Gala, die den großen Rahmen für den Ausnahmeskispringer bedeutet hätte (siehe auch Interview). Auch die prominente Jury war sich einig - nachdem der sympathische Pongauer auch die meisten Stimmen von den SN-Leserinnen und -Lesern erhalten hatte: Stefan Kraft ist SN-Sportler des Jahres 2021 und erhält dafür den Goldenen Leonidas.

Für Kraft ist es bereits der dritte Goldene Leonidas nach 2020 und 2017. Vor vier Jahren hatte der nun zwölffache WM-Medaillengewinner sogar Ski-Superstar Marcel Hirscher auf Platz zwei verweisen können.

Der Leonidas-Titelverteidiger hat also 2021 zugeschlagen - Parallelen zum Vorjahr bieten sich an: Da holte mit Kraft und Chiara Hölzl ein "Sprungpärchen" die Titel beste Sportlerin und bester Sportler - heuer springt Sara Marita Kramer für Hölzl in die Bresche.

Über den Silbernen und Bronzenen Löwen dürfen sich in diesem Jahr zwei Pinzgauer aus Saalfelden freuen - zwei Jubelgenossen also. Marathonläufer Peter Herzog stieg vom dritten Platz bei der Sportlerwahl 2020 noch ein Treppchen höher und erhält diesmal den Silbernen Löwen. Ausschlaggebend für diese Bewertung war eine Leistung des 33-Jährigen im Oktober des Vorjahres: Dort drückte der Heeressportler den österreichischen Marathonrekord in London auf 2:10:06 Std. - es war eine Verbesserung um 38 Sekunden. Außerdem durfte sich Herzog über seinen ersten Staatsmeistertitel über 5000 Meter freuen (13:54,25 Min.). Der Höhepunkt für den Ausdauersportler wartet aber erst im Sommer: Es geht bei den Olympischen Spielen für Herzog um eine gute Platzierung im Marathonbewerb.

Diese guten Platzierungen hat in dieser Saison Biathlet Simon Eder im zarten Alter von 38 Jahren erreicht. Der Heeressportler aus Saalfelden erlebte vergangene Saison erneut einen sportlichen Frühling. Höhepunkt war die WM-Silbermedaille in der Mixed-Staffel zusammen mit der Tirolerin Lisa Hauser bei der Weltmeisterschaft im slowenischen Pokljuka. Und Eder hat noch lange nicht genug: Der Pinzgauer will weitermachen und hat noch große Pläne - eine Olympiamedaille 2022 in Peking ist nicht ausgeschlossen. Alle Preisträger der SN-Sportlerwahl werden demnächst ihre Löwen überreicht bekommen.

Noch in die Jury-Sitzung schafften es: Zlatko Junuzovic (Fußball), Andreas Prommegger (Snowboard), Nicolai Grabmüller (Volleyball), Julian Baumgartlinger (Fußball), Stefan Brennsteiner (Ski alpin), Mario Seidl (nordische Kombination), Markus Sammer (Bob).