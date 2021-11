Kramer siegte beim Weltcup-Auftakt in Nischnij Tagil

Sara Marita Kramer hat am Freitag einen großartigen Start in die Weltcup- und Olympia-Saison gezeigt: Die 20-jährige Salzburgerin legte mit dem Schanzenrekord von 104,5 m in Nischnij Tagil schon im ersten Durchgang den Grundstein zum Sieg. Auch im Finale landete sie mit 96 m am weitesten unten und freute sich über den Rekordvorsprung von 41,7 Punkten (!) auf die Zweite Ema Klinec (SLO). Rang drei ging überraschend an ÖSV-Team-Oldie Daniela Iraschko-Stolz.

SN/APA/EXPA/JFK/EXPA/JFK Toller Start für Kramer: Salzburgerin siegte zum Weltcup-Auftakt

Mit Lisa Eder als Siebente und Jacqueline Seifriedsberger als Zehnte landeten insgesamt vier Österreicherinnen in den Top Ten.