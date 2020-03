Kriechmayr und Mayer in Kvitfjell um letzte ÖSV-Kugel-Chance

Erst am Freitagnachmittag sollten Vincent Kriechmayr und Matthias Mayer erfahren, ob der Super-G am Sonntag (10.30 Uhr) in Kvitfjell das Rennen der letzten Chance wird. Denn nur in dieser Disziplin können der aktuell Zweite der Spezialwertung bzw. der Doppel-Olympiasieger (Vierter) dem ÖSV noch eine kleine Kristallkugel holen. Das Weltcup-Finale in Cortina wackelt ja wegen des Coronavirus.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Kriechmayr will an seine Leistung in Hinterstoder anschließen