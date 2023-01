Kristina Oberthaler gibt ihr Weltcupdebüt im Hexenkessel von Ruhpolding

Die 24-jährige Altenmarkterin wandelt bei ihrem ersten Weltcuprennen auf den Spuren von Senkrechtstarterin Anna Gandler.

Kaum irgendwo im Biathlon-Weltcup bringt die Rückkehr zum Normalbetrieb mit vollen Rängen einen größeren Kontrast zur tristen Coronazeit als in Ruhpolding. Im bayerischen Biathlon-Mekka wird in dieser Woche wieder die große Party zelebriert.

In diesem Hexenkessel darf am Donnerstag eine Salzburgerin ihr Weltcupdebüt geben: Kristina Oberthaler aus Altenmarkt ersetzt nach guten Resultaten im IBU-Cup diesmal Julia Schwaiger. Schon bei den österreichischen Meisterschaften im November klopfte sie als Sprint-Zweite hinter Weltmeisterin Lisa Hauser kräftig an die Tür zum ÖSV-Weltcupteam.

...