Kristoffersen beendet Hirschers Siegesserie

Henrik Kristoffersen hat am Sonntag die Siegesserie von Marcel Hirscher beendet und seinen ersten Saisonsieg im alpinen Ski-Weltcup gefeiert. Der Norweger gewann den Slalom in Kitzbühel vor dem ÖSV-Star, der zuletzt fünf Torläufe hintereinander für sich entschieden hatte. Kristoffersen lag 0,97 Sekunden vor Hirscher, Rang drei ging an den Schweizer Daniel Yule (1,35 Sekunden zurück).

SN/GEPA pictures Henrik Kristoffersen bringt seinen Vorsprung aus dem ersten Durchgang sicher ins Ziel und gewinnt in Kitzbühel.