Kristoffersen denkt vorerst nur an Rennsiege

Henrik Kristoffersen will sich im kommenden Winter auch auf die langen Latten wagen. Die erste Möglichkeit sieht der norwegische Skirennläufer, der neben dem Franzosen Alexis Pinturault als Hauptanwärter auf den Gesamtweltcup gilt, dafür in Hinterstoder, wo am 29. Februar und 1. März 2020 ein Super-G und eine Kombination auf dem Programm stehen.

SN/APA (AFP)/JOE KLAMAR Henrik Kristoffersen gilt als Kandidat für den Gesamtweltcup