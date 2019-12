Kristoffersen fährt in Alta Badia zum Sieg

Weltmeister Henrik Kristoffersen hat am Sonntag den Weltcup-Riesentorlauf in Alta Badia gewonnen. Der 25-jährige Norweger siegte 0,31 Sekunden vor dem Franzosen Cyprien Sarrazin. Dritter wurde der Slowene Zan Kranjec (+0,39). Als bester ÖSV-Teilnehmer landete der Kärntner Marco Schwarz (0,88) auf dem sechsten Platz und erreichte damit sein bisher bestes Weltcup-Ergebnis in dieser Disziplin.

SN/APA (AFP)/ALBERTO PIZZOLI Kristoffersen gewann zum 20. Mal ein Weltcuprennen