Kristoffersen gewinnt Madonna-Slalom nach Aufholjagd - Feller Vierter

Der Norweger Henrik Kristoffersen siegte am Dienstag im Weltcup-Nachtslalom von Madonna di Campiglio. Manuel Feller landete als bester Österreicher auf Platz vier, das ÖSV-Team geht sieglos in die kurze Weihnachtspause.

Er war bisher der Verlierer der Saison, doch nun hat Henrik Kristoffersen erstmals in diesem Winter aufgezeigt: Von Platz 12 zwölf aus fuhr der Norweger beim Nachtslalom von Madonna di Campiglio überraschend zum Sieg. Es war übrigens ein Jubiläumsrennen als 500. Slalom der Weltcup-Geschichte.

Kristoffersen kamen dabei aber die warmen Temperaturen und eine deutlich nachlassende Strecke zugute − sein nach dem ersten Durchgang führender Landsmann Sebastian Foss Solevåg büßte einen Vorsprung von 1,25 Sekunden ein. Der Südtiroler Alex Vinatzer komplettierte als Dritter das Podest, das Manuel Feller nur um 0,01 Sekunden verpasste.

Dennoch konnte Feller nach einem schwierigen Jahr ein versöhnliches Resümee ziehen: Nach Rang zwei am Montag in Alta Badia gelang ihm nun Rang vier − mit einem Podestplatz wäre er sogar als Slalom-Führender in das neue Jahr gegangen. "Schade, aber das ist jetzt wirklich egal. Es waren bis auf Kleinigkeiten zwei gute Läufe und so kann es jetzt weitergehen", meinte der Tiroler.

Für den ÖSV war es die letzte Chance auf einen Sieg vor der Weihnachtspause. Mit sechs Mann stellte man im zweiten Durchgang das größte Kontingent eines Verbandes, ein weiterer absoluter Spitzenplatz schaute am Ende aber trotzdem nicht heraus. Hinter Feller klassierte sich der Kärntner Marco Schwarz als Neunter noch in den Top 10. "Momentan überwiegt ein bisschen der Ärger, denn es hätte noch weiter nach vorne gehen können. Aber es heißt, weiter arbeiten." Fabio Gstrein verbesserte sich im zweiten Lauf um elf Plätze auf Rang zwölf. In der extrem knappen Entscheidung lagen die Top 10 nur durch 0,61 Sekunden getrennt.

Die Piste ließ wegen der hohen Temperaturen schon sehr rasch nach, das war aber im ersten Lauf auch schon so. Damit kamen viele Fahrer nicht zurecht, selbst der Franzose Alexis Pinturault fiel in der Entscheidung auf Rang sechs zurück − dennoch geht der Franzose als Gesamt-Führender in die kurze Pause.

Bereits am kommenden Montag geht der Weltcup bei den Damen mit einem Riesentorlauf am Semmering, bei den Herren mit der Abfahrt in Bormio weiter. Den Slalomfahrern steht dann ein harter Jänner bevor. Mit den Rennen in Zagreb, Adelboden, Wengen, Kitzbühel, Schladmig und einem Doppel in Chamonix bestreitet man in gut sechs Wochen fast die ganze Saison.

Slalom in Madonna di Campiglio

1. Henrik Kristoffersen NOR 1:35,35 2. Sebastian Foss-Solevaag NOR +0,33 3. Alex Vinatzer ITA +0,34 4. Manuel Feller AUT +0,35 5. Clement Noel FRA +0,44 9. Marco Schwarz AUT +0,58 12. Fabio Gstrein AUT +0,74 16. Michael Matt AUT +0,83 17. Adrian Pertl AUT +0,96 18. Christian Hirschbühl AUT +1,01

