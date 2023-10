Kriz folgt Cinca als Freestyle-Headcoach

Österreichs Freestyle-Snowboarder bekommen einen neuen Headcoach. Der Deutsche Patrick Cinca wird Doppel-Olympiasiegerin - und Weltmeisterin Anna Gasser und Clemens Millauer nächste Woche beim Big-Air-Weltcup in Chur noch betreuen, dort übernimmt quasi volley dann Dusan Kriz. "Ich werde in meine neuen Aufgaben die Erfahrungen einbringen, die ich als Athlet, Mentaltrainer und bei anderen Snowboard-Projekten gemacht habe", wird der Tscheche in einer ÖSV-Aussendung zitiert.

BILD: SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Big-Air-Superstar Gasser bekommt neuen Trainer

Das Ziel sei es, auf Weltcup-Ebene weiterhin Erfolge zu feiern und in enger Zusammenarbeit mit dem Europacup-Team auch den Nachwuchs schrittweise an die Weltspitze heranzuführen. Als neuer Europacup-Coach wurde der Slowene Aljosa Krivec verpflichtet. Kriz gehörte von 2008 bis 2016 dem Nationalteam an, der 27-Jährige ist der Sohn der ehemaligen Skirennläuferin Olga Charvatova, die 1984 eine Olympia-Bronzemedaille in der Abfahrt gewann. Cinca wechselt zu Swiss Ski, wo er das Halfpipe-Team betreuen wird.