Kuchler Biathletin Lea Rothschopf auf Hausers Spuren

Wenn man einem zehnjährigen Mädchen ein Gewehr in die Hand gibt, kommt im besten Fall eine hoffnungsvolle Biathlonkarriere heraus. Die heute 19-jährige Kuchlerin Lea Rothschopf ist ab Samstag bei der Junioren-WM in Obertilliach im Einsatz.

"Das Biathlontraining beim Skiclub Kuchl hat mir sofort getaugt", erinnert sie sich an die Anfänge. Mit ihrem frühen Einstieg hat sie sogar Weltmeisterin Lisa Hauser einiges voraus, die erst mit 16 Jahren umgeschult wurde. Der Vorzeige-Biathletin aus Tirol kommt sie zumindest im Training nahe: "Wir sehen uns am Stützpunkt in Hochfilzen ab und zu auf der Loipe", sagt Lea, die nach ihrer Matura am Sport-BORG Nonntal ein Trainee-Programm von Spar Österreich (Einzelhandelskauffrau) als zweites Standbein neben Biathlon gestartet hat.

...