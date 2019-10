Kugel-Anlauf für Pinturault: "Alles gleich geblieben"

Mit dem Rücktritt von Marcel Hirscher ist Alexis Pinturault seinem Ziel, die große Kugel zu gewinnen, einen großen Schritt näher gekommen. "Die große Änderung ist, dass es keine Änderung gibt. Für mich ist alles gleich geblieben: ich muss Rennen gewinnen, wenn ich am Ende vorne sein will", sagte der französische Skirennläufer bei einem Medientermin vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden.

Der Gesamtweltcupzweite der Vorsaison war 2016 der bisher letzte Sieger auf dem Rettenbachferner, zweimal en suite war der Herren-Riesentorlauf witterungsbedingt ausgefallen. "Zwei Jahre sind eine lange Zeit", gab der 28-Jährige zu bedenken, dass dies die Aufgabe auf dem schwierigen Hang nicht einfacher macht. Hauptpunkt für ihn sei, zum ersten Rennen ohne große Probleme und Schmerzen anreisen zu können. "Das war alles sehr okay, es geht in die richtige Richtung."

Als Mitstreiter wird ihm im kommenden Winter Hirscher auf den Pisten abgehen. "Ich mochte ihn als Person und ich mochte auch die Rivalität zwischen uns. Es hat immer viel Spaß gemacht, gegen ihn zu fahren und fähig zu sein, ihn zu schlagen oder einen großen Kampf zu liefern. Es waren immer große Momente." Dies sei für ihn sehr wichtig gewesen, aber es gäbe immer noch viele andere Mitstreiter. "Das ist gut, ich bin da auch froh darüber. Aber sicher, ein großer Name hat den alpinen Skisport verlassen."

Auf die Norweger Henrik Kristoffersen und Kjetil Jansrud, sowie den Südtiroler Dominik Paris und sich selbst sieht Pinturault "viel Druck" lasten, wenn die Sprache auf den Gesamtweltcup kommt. Sein Ziel sei es, schnell zu fahren, konstant zu fahren, Rennen zu gewinnen und im Slalom und Riesentorlauf an der Spitze mitzumischen. "Marcel hat gezeigt, dass man stark und konstant sein muss. Und das nicht nur in einer Disziplin und in ein paar Rennen, sondern das ganze Jahr über." Dies zu erreichen habe er schon in den vergangenen Jahren versucht, er müsse nun noch einen Schritt weiter nach vorne machen.

Gefragt nach seinen Vorteilen gegenüber den großen Konkurrenten, meinte Pinturault, dass er verglichen mit den Technikern vielleicht mehr Fähigkeiten für die Speed-Disziplinen habe. "Das könnte einer meiner Vorteile sein." Er plant dennoch nicht mehr Antreten in Abfahrt oder Super-G . "Es wird so wie in den vergangenen Jahren sein, Riesentorlauf und Slalom bleiben meine Hauptrennen. Und wenn sich ein paar Super-G ausgehen, dann jene auf der technischen Seite." In der Kombination verteidigt der Weltmeister den Wertungssieg, auch die Parallelrennen hat er im Programm.

Quelle: APA