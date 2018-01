Kulm-Skifliegen: Auf der Suche nach neuen Glücksgefühlen

Beim Skifliegen ist Stefan Kraft in seinem Element. Am Kulm will er zurück an die Spitze. "Darauf freue ich mich schon die ganze Saison."



berichtet aus Bad Mitterndorf



Bei der Vierschanzentournee wurden die ÖSV-Adler arg gerupft, aber schon beim Skiflug-Weltcup am Wochenende am Kulm könnten die Österreicher wieder obenauf sein. "Der Fokus ist voll auf das Skifliegen ausgerichtet. Wir schauen nicht zurück, sondern nach vorn und freuen uns auf die nächsten Aufgaben", sagte Cheftrainer Heinz Kuttin, der in den vergangenen Tagen bemüht war, das Positive herauszupicken und so die Leichtigkeit ins Team zurückzubringen. "Wir wissen, dass wir einige gute Flieger im Aufgebot haben und sind sehr gespannt, was der Kulm heuer für uns bereithält."

Der zweifellos beste Flieger im ÖSV-Aufgebot heißt Stefan Kraft. Er ist amtierender Weltrekordhalter (253,5 m) und mit seiner Technik und Statur auch prädestiniert für das Skifliegen. Vor dem Heimweltcup in Bad Mitterndorf äußerte sich der 24-jährige Salzburger über . . .

Die Tournee-Pleite. "Es gibt Phasen, wo ich zu hart zu mir bin und zu spät einsehe, dass ich verkrampft bin. Kurz vor Weihnachten bin ich beim Training in Garmisch-Partenkirchen noch bombastisch gesprungen, dann komm ich zur Tournee hin, will alles niederreißen und das geht dann in die Hose. Ich wollte es gleich vom ersten Sprung weg zeigen, aber das ist nicht gelungen und damit war das Gefühl auch schon beim Teufel."



Den Weg zurück. "Ich habe nach der Vierschanzentournee ein bisschen die Batterien aufgeladen, war am Dienstag und am Donnerstag aber schon wieder beim Sprungtraining in Bischofshofen. Dazwischen stand noch eine Krafteinheit auf dem Programm, bevor es endlich zum Kulm geht. Darauf freue ich mich schon die ganze Saison. Skifliegen macht einfach Spaß und ich bin sicher, dass dann die Glücksgefühle wieder voll einschlagen."



Die Liebe zum Skifliegen. "Wer mich kennt weiß, dass ich mich immer sehr auf das Skifliegen freue. Das ist eines vom Besten, das der Skisprungsport mit sich bringt. Ich würde fast von einer Liebe zum Skifliegen sprechen. Ich weiß, dass ich gut Skifliegen kann. Noch dazu kann ich mehr Anlauf und eine längere Flugphase in meiner Situation sehr gut gebrauchen, um wieder richtig in die Spur zu finden."



Die spannende Ausgangslage. "Mir ist natürlich bewusst, dass ich weiterhin kämpfen muss und im Skispringen nichts von selbst geht. Aber ich bin bereit dafür und versuche dahingehend viel zum Kulm mitzunehmen. Ich hoffe natürlich auch wieder auf heimische Unterstützung und eine tolle Atmosphäre. Neben vielen Fans werden auch meine Familie und Freunde vor Ort sein, um mich anzufeuern."





Rekordjagd im Skifliegen



Die Anfänge

Seit 1950 wird Skifliegen





von der FIS anerkannt

Der erste in der Literatur aufgezeichnete Rekordflug datiert aus dem Jahr 1868. Der Norweger Sondre Norheim landete in Skien (NOR) bei 19,5 Metern. Der erste Flug über 100 Meter gelang dem Salzburger Sepp Bradl (im Bild) im Jahr 1936 in Planica (101 m). Danach nahm der Weltrekord eine rasante Entwicklung, doch erst 1950 wurde das Skifliegen von der FIS als Sonderdisziplin des Skispringens anerkannt. Das erste offizielle Skifliegen wurde im selben Jahr am Kulm in Bad Mitterndorf veranstaltet. Sieger bei der Premiere wurde der Österreicher Rudi Dietrich (103 m). Weltrekordschanze war damals die größere Heini-Klopfer-Schanze in Oberstdorf, ab den 1980er-Jahren dann die Letalnica-Schanze in Planica. Dort gelang Andreas Goldberger auch der erste Flug über 200 Meter. Er konnte den Sprung allerdings nicht stehen und griff bei der Landung in den Schnee. Offiziell knackte damit der Finne Toni Nieminen 1994 als erster die 200er-Marke (203 m).





253,5 Meter

Stefan Kraft flog 2017





zu einem neuen Weltrekord

Die größte je gestandene Weite zauberte der Salzburger Stefan Kraft (im Bild) am 18. März 2017 in Vikersund in den Auslauf. Kraft landete bei 253,5 Metern und trägt diese Zahlen seitdem mit Stolz auf seiner Haube. Generell ist der Vikersundbakken, auch Monsterbakken genannt, die Schanze, auf der seit dem Umbau 2010 die Rekorde purzeln. Sie hat mit einem Neigungswinkel von 40,3 Grad den steilsten Anlauf aller regelmäßig im Weltcup eingesetzten Schanzen. Dazu war sie die erste Flugschanze, die mit einer Flutlichtanlage für Nachtspringen ausgerüstet wurde. Sogar noch weiter als Kraft war der Russe Dimitri Wassiljew geflogen, er stürzte jedoch nach der Landung bei 254 Metern.







Der Kulm

Weitenjagd in der Steiermark





hat eine lange Tradition

Der Kulm hat viele Geschichten geschrieben - und damit Geschichte geschrieben. Seit der Premiere 1950 wurde die Schanze in 67 Jahren ständig aus- und umgebaut und zählt heute zu den modernsten Anlagen weltweit, auf der laut OK-Chef Hubert Neuper (im Bild) bei idealen Bedingungen Flüge bis zu 250 Meter möglich sind. Den aktuellen Schanzenrekord hält der Slowene Peter Prevc (244 m). Stefan Krafts Bestmarke am Kulm liegt bei 230 Metern. Auf ihn ruhen auch die rot-weiß-roten Hoffnungen beim Weltcup-Doppel am Wochenende.

ÖSV-Team: Clemens Aigner, Florian Altenburger, Michael Hayböck, Daniel Huber, Stefan Kraft, Manuel Poppinger, Gregor Schlierenzauer.

Programm: Freitag: Training (10.30 Uhr) und Qualifikation (12.00/live ORF eins); Samstag: Wettkampf (14.15 Uhr/live ORF eins); Sonntag: Qualifikation (12.30), Wettkampf (14.15 Uhr/live ORF eins).

(SN)