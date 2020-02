Kulm war für Schlierenzauer ein Reinfall

Für Gregor Schlierenzauer sind die Weltcup-Skiflug-Bewerbe auf dem Kulm die Reise nicht wert gewesen. Der 30-jährige Tiroler, der schon am Vortag nur 40. geworden war, wäre am Sonntag in der Qualifikation fast gestürzt und wurde als 53. Letzter. Er blieb unverletzt, verließ aber sofort traurig und ohne Kommentar das Schanzengelände.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Gregor Schlierenzauer enttäuscht