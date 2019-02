Kurz-Training für Herren-Abfahrt von ganz oben geplant

Für den Abfahrts-Samstag der Herren bei der Alpinski-WM in Aare gibt es drei Optionen. Wie FIS-Chef-Renndirektor Markus Waldner am Freitagabend im Team Captains Meeting erklärte, sieht Plan A ein Training in der Früh von ganz oben vor, um auch das Rennen über die gesamte Distanz fahren zu können.

SN/APA (Archiv)/EXPA/DOMINIK ANGERE Der Wind könnte zum Spielverderber werden