Kuttin setzt trotz Kritik auch in Lahti auf Olympia-Team

ÖSV-Cheftrainer Heinz Kuttin hat für den Skisprung-Weltcup am Wochenende in Lahti seine fünf Olympiateilnehmer und zusätzlich Clemens Leitner nominiert. Damit setzt Kuttin am WM-Schauplatz von 2017 auch auf die nach dem Teambewerb in Südkorea von ihm kritisierten Gregor Schlierenzauer und Manuel Fettner.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Personell hat Kuttin offenbar nicht sehr viel Spielraum